Четыре ребёнка из России получат шанс вынести мяч на матчах Евро-2020

С 13 по 21 мая в социальных сетях Volkswagen Russia проходит конкурс, в котором среди детей в возрасте от 10 до 14 лет разыгрывается уникальный приз – возможность вынести официальный мяч на одном из матчей Евро-2020.

Механика конкурса проста: в Instagram необходимо выложить видео, на котором ребенок креативно чеканит мяч и не даёт мячу упасть как можно дольше. Видео нужно сопроводить двумя-тремя предложениями с объяснением «Почему должны выбрать меня». Помимо этого, необходимо упомянуть официальный аккаунт @volkswagenrus и поставить хэштег #хочунаевро.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 10 до 14 лет, которые занимаются футболом профессионально или на любительском уровне, владеют базовыми знаниями английского языка, умеют ясно излагать свои мысли и не боятся публичных выступлений.

По итогам конкурса жюри выберет четырёх детей, которые вынесут мячи на следующих матчах чемпионата Европы по футболу:

12.06.2021 Россия – Бельгия (Санкт-Петербург)

16.06. 2021 Россия – Финляндия (Санкт-Петербург)

21.06.2021 Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург)

02.07.2021 1/4 финала

В призовой пакет для ребенка и одного родителя также входят: трансфер от места проживания до Санкт-Петербурга и обратно, трёхдневное проживание в отеле с завтраками, логистика по городу, два билета на матч, униформа для ребенка, экскурсионная программа для ребёнка и сопровождающий от Volkswagen для ребёнка*.

*Сопровождающий со стороны Volkswagen будет с ребёнком на протяжении всего времени, проведённого на стадионе. Родитель находится на трибуне во время выхода ребёнка на поле, а также далее, на протяжение всего матча. После выхода на стадион сопровождающий со стороны Volkswagen приведёт ребёнка к родителю на трибуны.