«Ахмат» опубликовал видео о матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), который состоялся в Грозном 16 мая.

На видео показано прибытие грозненской команды на стадион «Ахмат-Арена», разминка перед матчем, ключевые моменты встречи, эмоции болельщиков.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который чётко пробил в нижний угол ворот. На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота гостей, оформив дубль. На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала. В концовке счёт сравнял игрок «Спартака» Виктор Мозес.