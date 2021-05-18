Доменико Тедеско оштрафован за поведение в последнем матче во главе «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско наказан по итогам матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, специалист в ходе встречи выходил за пределы технической зоны. За это нарушение его оштрафовали на 30 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, «Спартак», добыв ничью в Грозном, набрал 57 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту» (65). Таким образом, красно-белые получили право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 года. Клуб он покидает по истечении контракта.
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