Доменико Тедеско оштрафован за поведение в последнем матче во главе «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско наказан по итогам матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, специалист в ходе встречи выходил за пределы технической зоны. За это нарушение его оштрафовали на 30 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, «Спартак», добыв ничью в Грозном, набрал 57 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту» (65). Таким образом, красно-белые получили право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 года. Клуб он покидает по истечении контракта.