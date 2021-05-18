73-летний Рой Ходжсон покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба. Его последней игрой на посту главного тренера «орлов» станет встреча с «Ливерпулем», которая состоится 23 мая. Ходжсон работает с «Кристал Пэлас» с сентября 2017 года.
«После более чем 45 лет тренерской деятельности я решил, что пришло время оставить работу в Премьер-лиге, поэтому предстоящие два матча будут последними для меня в «Кристал Пэлас». Это был плодотворный период в моей футбольной жизни и карьере. Сейчас, когда мы провели очередной успешный сезон и гарантировали себе место в Премьер-лиге, настало время оставить обязанности главного тренера.
Я наслаждался временем, проведённым в «Пэлас». Для меня было честью работать с выдающейся группой профессионалов, игроков, большинство из которых провели эти четыре года со мной. Тренер хорош настолько, насколько хороши игроки, выходящие на поле. Мне повезло, что мои игроки были хороши. Я благодарен им», — сказал Ходжсон.
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13-е место. Завтра, 19 мая, подопечные Ходжсона сыграют с «Арсеналом».
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
- 18 мая 2021
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