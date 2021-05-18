КДК рассмотрит жалобу «Ротора» на перенос матча «Уфа» — «Арсенал»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, когда будет рассмотрена жалоба «Ротора».



Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. По итогу уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу и пожаловался в КДК.



«Получили письмо от «Ротора», по «Зуму» в четверг (20 мая) рассмотрим в 11:00. На заседание приглашены представители «Ротора», делегат матча и представители Премьер-Лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Сговор? А как вы сами думаете?» В нашем футболе новый скандал из-за переноса матча «Уфы» Игра с «Арсеналом» началась позже из-за жары. Команды уже знали результат матча своего конкурента — «Ротора».