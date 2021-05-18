Наиль Умяров женился на блогерше. Фото
20-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото со своей свадьбы. Игрок женился на блогерше Алине Сабировой.
«Спасибо, любимая жена», — подписал фото Умяров.
Футболисты «Спартака» поздравили молодожёнов. «Будьте счастливы!» — по-русски прокомментировал пост Алекс Крал. «Ну всё, добро пожаловать. #Каблук. Молодцы, ребята», — присоединился к поздравлениям Артём Ребров. «Поздравляю вас обоих», — добавил Джордан Ларссон.
Наиль Умяров является воспитанником «Чертаново» и «Сызрань-2003». Полузащитник перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Умярова в € 2,7 млн.
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