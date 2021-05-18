КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и ещё восемь клубов по итогам 30-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении клубов по итогам заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Рубин» — «Ротор»: за нарушение санитарного регламента «Рубин» оштрафован на 50 тыс., «Ротор» за это же — на 50 тыс. За задержку начала матча «Ротор» оштрафован на 50 тыс. За неподобающее поведение команды (семь предупреждений) — штраф «Ротору» 100 тыс.



«Тамбов» — «Зенит»: за массовое появление на поле лиц, необеспечение безопасности на стадионе штраф «Тамбову» 170 тыс. Болельщики «Зенита» не соблюдали дистанцию — клуб оштрафован на 50 тыс. За скандирование нецензурных кричалок болельщиками «Зенита» — штраф 100 тыс.



«Уфа» — «Арсенал»: за нарушение санитарного регламента «Уфа» оштрафована на 50 тыс. Футболисты «Арсенала» подходили после матча к болельщикам, отдавали футболки и жали руки — штраф 100 тыс.



«Локомотив» — «Урал»: несоблюдение санитарного регламента — 50 тыс. штраф «Локомотиву». Скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Локо» — штраф 100 тыс. «Урал» за неподобающее поведение команды — штраф 100 тыс.



«Динамо» — ЦСКА: за нарушение санитарного регламента — штраф «Динамо» 50 тыс., за скандирование нецензурных выражений — 100 тыс. Болельщики «Динамо» бросали на поле посторонние предметы — штраф 50 тыс. ЦСКА: нарушение санитарного регламента — 50 тыс., скандирование болельщиками нецензурных выражений — 100 тыс.



«Ростов» — «Краснодар»: за скандирование нецензурных выражений «Ростов» оштрафован на 80 тыс.» — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.