«Ахмат» оштрафован за использование системы оповещения для поддержки команды

Грозненский «Ахмат» наказан по итогам матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоялся в Грозном 16 мая (2:2).



Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, хозяева использовали систему оповещения на стадионе «Ахмат-Арена» для поддержки своей команды. За это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему в Грозном тяжело играть. По его словам, атмосфера на стадионе угнетает. «Враждебно настроены там… А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», — сказал футболист. В «Ахмате» впоследствии ответили Артёму.

Видеообзор матча «Ахмат» — «Спартак»: