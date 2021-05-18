«Волынь» может расстаться с пятью футболистами

Пять игроков луцкой «Волыни» могут покинуть клуб по завершении срока действия контрактов, сообщает Meta-ratings.com.ua.

К уходу из клуба близки голкипер Владислав Леванидов (20 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги), защитник Владислав Приймак (21 матч, 1 гол), а также полузащитники Мишель Нкололо (4 матча, 1 гол), Евгений Протасов (24 матча, 2 гола) и Амбросий Чачуа (18 игр). Все эти футболисты с 1 июля могут стать свободными агентами.



«Волынь» занимает пятое место в турнирной таблице украинской Первой лиги, сохраняя номинальные шансы на повышение в классе. 21 мая «Волынь» сыграет в Киеве с «Оболонью».



Ранее сообщалось, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру на Украине. В услугах 23-летнего итальянца заинтересован донецкий «Шахтёр».