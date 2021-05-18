В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию, что только три игрока клуба на контракте
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о кадровой ситуации в команде.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что лишь у трёх футболистов в клубе продолжают действовать контракты. У остальных либо на днях истекает срок аренды, либо вот-вот закончатся соглашения.
«Комментировать трансферы пока рано. Всё под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов — поменять. Также будут трансферы под РПЛ», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование.
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