В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию, что только три игрока клуба на контракте

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о кадровой ситуации в команде.



Ранее «Матч ТВ» сообщил, что лишь у трёх футболистов в клубе продолжают действовать контракты. У остальных либо на днях истекает срок аренды, либо вот-вот закончатся соглашения.



«Комментировать трансферы пока рано. Всё под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов — поменять. Также будут трансферы под РПЛ», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование.