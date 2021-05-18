Тео Уолкотт подпишет двухлетний контракт с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о предстоящем подписании контракта с 32-летним нападающим Тео Уолкоттом. Футболист выступал за «святых» с октября 2020 года на правах аренды. Его нынешнее соглашение завершится в конце июня. Тогда Тео подпишет новый двухлетний контракт. Условия договора не разглашаются.

Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и перешёл в лондонский «Арсенал» за € 10,5 млн. В январе 2018 года он стал игроком «Эвертона», сумма трансфера составила € 22,5 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Тео провёл 21 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе «Арсенала» Уолкотт стал трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Видео гола Уолкотта в матче с «Фулхэмом»: