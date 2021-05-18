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В ЦСКА отреагировали на заявление Ротенберга о переходе Заболотного в московский клуб

В ЦСКА отреагировали на заявление Ротенберга о переходе Заболотного в московский клуб
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего, который подтвердил, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в армейском клубе.

«Вы знаете нашу позицию, даже если все будут об этом говорить… Пока есть определённые формальности, пока они не будут соблюдены, мы не будем торопиться. Я не буду говорить о том, слухи это или нет. Это не они, но и говорить об этом, как о свершившемся факте, преждевременно. Повторюсь, есть определённый порядок, и мы стараемся его соблюдать», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший подтвердил, что Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА. «Антон Заболотный ушёл из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», — сказал он.

7 мая «Чемпионат» сообщил, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА. К армейцам 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента в связи с истечением соглашения с «Сочи».

Владелец «Сочи» Ротенберг объявил о переходе Антона Заболотного в ЦСКА
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