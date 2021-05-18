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В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о приходе в клуб «Ростеха» и «Газпрома»

В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о приходе в клуб «Ростеха» и «Газпрома»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о приходе в клуб новых спонсоров.

«В СМИ появилась информация, что к нам приходит «Ростех», «Газпром», но на сегодняшний день эта информация абсолютна не соответствует действительности», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.

В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.

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