В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о приходе в клуб «Ростеха» и «Газпрома»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о приходе в клуб новых спонсоров.



«В СМИ появилась информация, что к нам приходит «Ростех», «Газпром», но на сегодняшний день эта информация абсолютна не соответствует действительности», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.



В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.

В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию, что только три игрока клуба на контракте