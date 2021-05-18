Бабаев: планируем задействовать игроков ЦСКА в активностях с учениками школы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от проведения «Школьного дня» на «ВЭБ Арене».

«Обязательно планируем задействовать игроков в каких-то активностях с учениками школы. Мы это уже делали, но по всем известным причинам ограничены в возможностях встреч. Надеемся, что ситуация будет улучшаться, и мы сможем вернуться к тому формату. Мы расширяем формат работы со школами: помимо урока ЦСКА, теперь мы попытаемся организовать секции под эгидой ЦСКА.

Основная задача — это не только поиск наиболее талантливых мальчишек, которые смогут проявить себя в академии, но и создание условий для того, чтобы любой желающий, учащийся в этих школах, мог попробовать свои силы. И под руководством тренеров, с соответствующей инфраструктурой, заниматься любимым делом. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы дети получали больше позитивных эмоций, приобщались к здоровому образу жизни.

Ну, а если удастся найти талантливых ребят, будем только рады. Как сказал директор академии, очень часто так и бывает: невозможно объять необъятное, не у всех есть возможность водить детей по секциям. Мы сами придём к ним, в школах после уроков всё можно организовать. Надеюсь, что свою лепту в продвижение здорового образа жизни и приобщение детей к чему-то хорошему внесём», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.