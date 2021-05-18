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Президент «Урала»: контракт Погребняка закончился. Он сам решит, остаться или нет

Президент «Урала»: контракт Погребняка закончился. Он сам решит, остаться или нет
Футбол / РПЛ 0

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем нападающего Павла Погребняка.

«Павел сам будет решать, останется он или нет. К тому же у нас сейчас пройдёт совет директоров, и будут приниматься какие-то шаги. Паша всё сам знает, и мы с ним разговаривали. Его контракт на данный момент закончился», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Погребняк защищает цвета «Урала» с 2018 года, а до этого выступал за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и «Спартак», воспитанником которого является. В завершившемся сезоне 37-летний форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола.

В России и до 40 забивать можно. Погребняку рано на покой
«Старики»-бомбардиры в профессиональных лигах страны. Есть даже призёр Евро.

Видеообзор матча «Динамо» — «Урал», в котором Погребняк оформил дубль:

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