«Зенит» — самый посещаемый клуб РПЛ. «Спартак» — второй
Поделиться
На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась статистика посещаемости стадионов в сезоне-2020/2021.
Общая посещаемость матчей чемпионата в завершившемся сезоне составила 1 878 441 зрителей. При этом самым посещаемым клубом РПЛ по сумме домашних и гостевых игр стал санкт-петербургский «Зенит». В статистике учитывались только проведённые матчи, на которые были допущены зрители:
- «Зенит» — 436 289 (29 матчей);
- «Спартак» — 323 027 (30 матчей);
- «Ростов» — 306 843 (29 матчей);
- ЦСКА — 282 056 (30 матчей);
- «Краснодар» — 271 353 (27 матчей);
- «Локомотив» — 247 080 (29 матчей);
- «Рубин» — 222 737 (28 матчей);
- «Ротор» — 222 203 (27 матчей);
- «Динамо» — 214 315 (30 матчей);
- «Ахмат» — 208 383 (29 матчей);
- «Сочи» — 205 682 (29 матчей);
- «Урал» — 193 524 (29 матчей);
- «Арсенал» — 169 452 (29 матчей);
- «Уфа» — 167 523 (30 матчей);
- «Тамбов» — 153 369 (25 матчей);
- «Химки» — 133 046 (26 матчей).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:54
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:38
-
16:35
-
16:28
-
16:23
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:49
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам