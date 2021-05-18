«Зенит» — самый посещаемый клуб РПЛ. «Спартак» — второй

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась статистика посещаемости стадионов в сезоне-2020/2021.

Общая посещаемость матчей чемпионата в завершившемся сезоне составила 1 878 441 зрителей. При этом самым посещаемым клубом РПЛ по сумме домашних и гостевых игр стал санкт-петербургский «Зенит». В статистике учитывались только проведённые матчи, на которые были допущены зрители: