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«Зенит» — самый посещаемый клуб РПЛ. «Спартак» — второй

«Зенит» — самый посещаемый клуб РПЛ. «Спартак» — второй
Максим Хрущ
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На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась статистика посещаемости стадионов в сезоне-2020/2021.

Общая посещаемость матчей чемпионата в завершившемся сезоне составила 1 878 441 зрителей. При этом самым посещаемым клубом РПЛ по сумме домашних и гостевых игр стал санкт-петербургский «Зенит». В статистике учитывались только проведённые матчи, на которые были допущены зрители:

  1. «Зенит» — 436 289 (29 матчей);
  2. «Спартак» — 323 027 (30 матчей);
  3. «Ростов» — 306 843 (29 матчей);
  4. ЦСКА — 282 056 (30 матчей);
  5. «Краснодар» — 271 353 (27 матчей);
  6. «Локомотив» — 247 080 (29 матчей);
  7. «Рубин» — 222 737 (28 матчей);
  8. «Ротор» — 222 203 (27 матчей);
  9. «Динамо» — 214 315 (30 матчей);
  10. «Ахмат» — 208 383 (29 матчей);
  11. «Сочи» — 205 682 (29 матчей);
  12. «Урал» — 193 524 (29 матчей);
  13. «Арсенал» — 169 452 (29 матчей);
  14. «Уфа» — 167 523 (30 матчей);
  15. «Тамбов» — 153 369 (25 матчей);
  16. «Химки» — 133 046 (26 матчей).
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