«Ростов» заключил контракт с хавбеком «Химок» Боженовым
Поделиться
Полузащитник подмосковных «Химок» Кирилл Боженов перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовской команды. 20-летний футболист заключил контракт с «Ростовом», рассчитанный на пять лет.
«Приветствуем Кирилла и желаем успешной игры за «Ростов»!» — говорится в сообщении.
Боженов стал игроком «Химок» в 2018 году и вместе с подмосковным клубом вышел в Российскую Премьер-Лигу. В сезоне-2020/2021 Боженов принял участие в 26 матчах чемпионата России и забил один гол.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (43) завершил сезон на девятом месте. Чемпионом России по итогам сезона стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:54
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:38
-
16:35
-
16:28
-
16:23
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:49
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам