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«Ростов» заключил контракт с хавбеком «Химок» Боженовым

«Ростов» заключил контракт с хавбеком «Химок» Боженовым
Диана Валавичюте
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Полузащитник подмосковных «Химок» Кирилл Боженов перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовской команды. 20-летний футболист заключил контракт с «Ростовом», рассчитанный на пять лет.

«Приветствуем Кирилла и желаем успешной игры за «Ростов»!» — говорится в сообщении.

Боженов стал игроком «Химок» в 2018 году и вместе с подмосковным клубом вышел в Российскую Премьер-Лигу. В сезоне-2020/2021 Боженов принял участие в 26 матчах чемпионата России и забил один гол.

Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (43) завершил сезон на девятом месте. Чемпионом России по итогам сезона стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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