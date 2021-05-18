Агент Милевского подтвердил уход футболиста из «Миная»
Поделиться
Украинский нападающий Артём Милевский летом покинет футбольный клуб «Минай», сообщил агент футболиста Александр Панков.
«У нас были договорённости с руководством клуба, что если команда вылетает в первую лигу, то Артём уходит. Я не считаю переход Милевского в «Минай» ошибкой. Наоборот, возвращение в УПЛ – большой плюс.
Мы рассчитывали на результат, когда подписывали контракт. Хотелось голов, результативных передач, но не получилось», – сказал Панков в выпуске «Футбол News».
Милевский начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:54
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:38
-
16:35
-
16:28
-
16:23
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:49
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам