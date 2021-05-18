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Агент Милевского подтвердил уход футболиста из «Миная»

Агент Милевского подтвердил уход футболиста из «Миная»
Максим Хрущ
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Украинский нападающий Артём Милевский летом покинет футбольный клуб «Минай», сообщил агент футболиста Александр Панков.

«У нас были договорённости с руководством клуба, что если команда вылетает в первую лигу, то Артём уходит. Я не считаю переход Милевского в «Минай» ошибкой. Наоборот, возвращение в УПЛ – большой плюс.

Мы рассчитывали на результат, когда подписывали контракт. Хотелось голов, результативных передач, но не получилось», – сказал Панков в выпуске «Футбол News».

Милевский начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».

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