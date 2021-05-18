Нигерийский футболист, пропавший 7 мая в Беларуси, задержан в Польше

Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел, пропавший 7 мая в Брестской области, нашёлся спустя десять дней, сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция». Вероятно, нигериец выступает за команду Lion Heart, которая проводила сбор в Малоритском районе Брестской области.
«Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлись по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола», — написал председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко на своей странице в «Фейсбуке».
По информации источника, футболист, который после тренировки 7 мая не вернулся в гостиницу, был задержан в польском городе Тересполь.
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