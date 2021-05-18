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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 18 мая, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии. «Брайтон энд Хоув Альбион» (38) — на 17-м месте.

В матче первого круга нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Встреча состоялась 13 января 2021 года.

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