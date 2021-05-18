Терюшков: ЦСКА? Ближайший год Лантратов – игрок «Химок». Должны воспитать второго номера

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о будущем голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

«Я ещё в середине сезона говорил, что Илья Лантратов – будущий первый номер нашей сборной. Но пока что мы никаких переговоров с ЦСКА и другими клубами относительно него не ведём. Он основной игрок, мы не рассматриваем вариант его продажи. Нам при приятно, безусловно, но он игрок «Химок», на ближайший год уж точно. Команду раздать не сложно. Мы должны сначала воспитать достойного второго номера, а Илья внёс достойный вклад в наше выступление и успех. Если предложение будет, мы будем отталкиваться от нашего желания и желания самого Лантратова.

С самим Ильёй я ещё не общался. Мы увиделись на праздновании по поводу конца сезона, а сейчас ребята улетели в отпуск.

Ситуацию с трансферами других игроков будем решать в середине июня. Мы поблагодарили Конате, который ушёл в «Ахмат». Также поблагодарили и пожелали удачи Баженову, его вызвали в сборную. А так, это футбол, всё течёт и меняется», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.