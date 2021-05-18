«Саутгемптон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Лидс Юнайтед» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Саутгемптон»: Маккарти, Салису, Уолкер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Телла, Уорд-Праус, Уолкотт, Армстронг, Дженепо, Адамс.



Запасные: Форстер, Беднарек, Диало, Ферри, Ингс, Минамино, Обафеми, Н'Лундулу.



«Лидс Юнайтед»: Касилья, Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Даллас, Филлипс, Родриго, Харрисон, Бэмфорд, Рафаэл.



Запасные: Меслье, Стрёйк, Берарди, Дэвис, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шеклтон, Поведа, Робертс.



Подопечные Марсело Бьельсы в 36 матчах набрали 53 очка и занимают десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (43) — на 14-м месте.



Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» состоялся 23 января и завершился победой «павлинов» со счётом 3:0.