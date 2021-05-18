«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: де Хеа возвращается в стартовый состав манкунианцев

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Туанзебе, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.



Запасные: Хендерсон, Уильямс, Бейи, Теллес, ван де Бек, Матич, Мата, Рашфорд, Траоре.



«Фулхэм»: Ареола, Адарабиойо, Брайан, Рим, Б. Рид, Х. Рид, Лемина, Замбо Ангисса, Кавалейру, Лукман, Фабиу Карвалью



Запасные: Родак, Андерсен, Эйна, Гектор, Одои, Тете, Лофтус-Чик, Онома, Майа.



На матч допущено 10 000 болельщиков. «Олд Траффорд» вмещает около 75 тыс. человек.



«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.