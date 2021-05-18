Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе покинет тренерский штаб «Баварии» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Вместе с Клозе клуб покинет тренер Херманн Герланд.
«Я прекрасно провёл время в этой блестящей команде. Работать с этим тренерским штабом было огромным удовольствием», — отметил Клозе.
Напомним, Клозе вошёл в тренерский штаб основной команды «Баварии» прошлым летом. Ранее Клозе тренировал команду U17. В бытность футболистом Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии. В нынешнем сезоне «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.
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