Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с туринским «Ювентусом». В список из 23 футболистов попали российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинский хавбек Руслан Малиновский.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руджери, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Мурьель, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Напомним, финал Кубка Италии по футболу состоится в среду, 19 мая. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В сезоне-2020/2021 «Аталанта» и «Ювентус» дважды встречались в матчах Серии А. Один матч завершился с ничейным счётом 1:1, второй — 1:0 в пользу «Аталанты».