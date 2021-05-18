Доменек: возвращение Бензема в сборную Франции — решение, которое лежало на поверхности

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал возможное возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду.



«В какой-то момент я задался вопросом, как Дидье Дешам может продолжать игнорировать выступления Карима в нынешнем сезоне. Представляя себя на месте Дешама, я не мог этого понять. Очевидно, что Бен-Йеддер и Жиру в настоящий момент не дают никаких гарантий. Для меня возвращение Карима в сборную — это решение, которое лежало на поверхности. Если возвращение Бензема подтвердится, то Дешам продемонстрирует свою способность ставить сборную Франции выше личных интересов. Это сильно», — приводит слова Доменека L'Equipe.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.