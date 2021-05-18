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Бруну Фернандеш второй год подряд признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш второй год подряд признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед»
Никита Сербаков
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком манкунианцев в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

Как сообщает официальный сайт «МЮ», 26-летний португалец получил 63% голосов и обошёл в этом голосовании защитника Люка Шоу (21%) и нападающего Эдинсона Кавани (6%).

Бруну Фернандеш второй год подряд получает эту награду.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провёл 36 матчей, забил 18 голов и стал автором 11 результативных передач. Во многом его игра позволила «МЮ» досрочно отобраться в Лигу чемпионов на будущий сезон. За два тура до конца «Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Бруну Фернандеш стал игроком «МЮ» 29 января 2020 года. Манкунианцы заплатили за него лиссабонскому «Спортингу» € 55 млн.

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