Ян Облак назвал лучшего футболиста мира

Вратарь «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак поделился мнением о лучшем футболисте мира.



«Лионель Месси великолепен. Он всегда играет на высшем уровне. Для меня он лучший футболист мира. Ещё я бы назвал Криштиану Роналду. Они с Месси — герои целой эпохи в истории футбола. Нельзя не восхищать тем, что они сделали», — приводит слова Облака Goal.com.



В текущем сезоне Месси принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 30 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает 30 июня текущего года.



Напомним, «Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. За титул чемпиона Испании борются «Атлетико» и «Реал».

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