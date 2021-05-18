Ян Облак назвал лучшего футболиста мира
Поделиться
Вратарь «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак поделился мнением о лучшем футболисте мира.
«Лионель Месси великолепен. Он всегда играет на высшем уровне. Для меня он лучший футболист мира. Ещё я бы назвал Криштиану Роналду. Они с Месси — герои целой эпохи в истории футбола. Нельзя не восхищать тем, что они сделали», — приводит слова Облака Goal.com.
В текущем сезоне Месси принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 30 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает 30 июня текущего года.
Напомним, «Барселона», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. За титул чемпиона Испании борются «Атлетико» и «Реал».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
20:24
-
20:22
-
20:09
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:54
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:38
-
16:35
-
16:28
-
16:23
-
16:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам