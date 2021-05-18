«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Зинченко вернулся в стартовый состав «горожан»

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер» в Брайтоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Брайтон»: Санчес, Альсате, Уайт, Уэбстер, Берн, Джаханбахш, Гросс, Биссума, Модер, Мак Аллистер, Уэлбек.



Запасные: Стил, Уолтон, Кайседо, Карбовник, Зачири, Конноли, Лаллана, Троссард, Тау.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Диаш, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Б. Силва, Ферран Торрес, Зинченко, Фоден, Марез.



Запасные: Стеффен, Лапорт, Б. Менди, Аке, Э. Гарсия, Де Брёйне, Фернандиньо, Палмер, Жезус.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) — на 17-м месте.



Матч первого круга состоялся 13 января и завершился минимальной победой «Ман Сити» со счётом 1:0.

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