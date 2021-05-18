ЦСКА предложил Васину новый контракт

Московский ЦСКА намерен пролонгировать сотрудничество с защитником Виктором Васиным. Армейский клуб уже предложил 32-летнему футболисту новый контракт, информирует «Евроставка».

Переговорный процесс между клубом и футболистом начнётся в ближайшее время. ЦСКА намерен сохранить Васина как минимум для ротации. Сроки и финансовые детали предложения армейцев пока неизвестны.

32-летний Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Васина в € 900 тыс.