Лёв намерен включить Хуммельса в заявку сборной Германии на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев намерен включить защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, сообщает журналист Патрик Бергер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов. Ранее стало известно, что Лёв планирует вызвать в сборную на Евро форварда «Баварии» Томаса Мюллера.
По информации источника, заявка сборной Германии на Евро-2020 будет объявлена завтра, 19 мая. Отмечается, что Лёв уже сообщил о своём решении Хуммельсу.
- 18 мая 2021
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