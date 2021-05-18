Фанаты «МЮ» продолжают мирно протестовать против руководства клуба. Видео

Впервые в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч АПЛ с болельщиками на трибунах. Во встрече 37-го тура АПЛ манкунианцы принимают «Фулхэм» и к 35-й минуте счёт уже 1:0 в пользу хозяев.
Перед матчем болельщики «МЮ», впервые в сезоне-2020/2021 занявшие свои места на трибунах «Олд Траффорд», продолжили мирно протестовать против владельцев их любимого клуба — семьи Глейзеров. Большинство фанатов надели жёлто-зелёные шарфы, символизирующие протест против американских владельцев их любимой команды; в руках они держали зелёные таблички с надписью: Go Glazers out.
Видео протеста болельщиков «МЮ» перед началом матча с «Фулхэмом»
На матч допущено 10 000 болельщиков. «Олд Траффорд» вмещает около 75 тыс. человек.
«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.
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