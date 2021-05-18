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«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон

«Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет и начать там следующий сезон
Максим Пахомов
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Руководство московского «Локомотива» хочет начать сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге в «Лужниках». Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

«Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников» на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон», – заявил собеседник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что окончательной договорённости пока нет, но вероятность, что стороны в итоге договорятся, велика. Идёт обсуждение последних деталей.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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