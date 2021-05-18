Мартин Эдегор: я счастлив в «Арсенале», но важно понять, чего хотят в «Реале»
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», высказался о своём будущем.
«Я счастлив в «Арсенале», и после сезона мы посмотрим, что будет дальше. Мой контракт принадлежит «Реалу», так что нужно пообщаться со «сливочными». Важно понять, чего хотят в Мадриде», — приводит слова 22-летнего норвежца Marca.
Мартин Эдегор присоединился к «канонирам» в конце января и успел провести в нынешнем сезоне АПЛ 12 матчей и забить один гол.
Мартин Эдегор стал футболистом «Реала» в январе 2015 года, перейдя из родного «Стрёмсгодсета» в 16-летнем возрасте за € 4 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в € 40 млн.
Новость по темеАртета: Эдегор выглядит действительно счастливым в «Арсенале»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:43
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:09
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам