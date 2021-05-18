Мартин Эдегор: я счастлив в «Арсенале», но важно понять, чего хотят в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», высказался о своём будущем.



«Я счастлив в «Арсенале», и после сезона мы посмотрим, что будет дальше. Мой контракт принадлежит «Реалу», так что нужно пообщаться со «сливочными». Важно понять, чего хотят в Мадриде», — приводит слова 22-летнего норвежца Marca.



Мартин Эдегор присоединился к «канонирам» в конце января и успел провести в нынешнем сезоне АПЛ 12 матчей и забить один гол.

Мартин Эдегор стал футболистом «Реала» в январе 2015 года, перейдя из родного «Стрёмсгодсета» в 16-летнем возрасте за € 4 млн. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в € 40 млн.