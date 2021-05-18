«Сбылась мечта детства». Джордан Ларссон — о вызове в сборную Швеции на Евро-2020

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на вызов в сборную Швеции на чемпионат Европы — 2020. Футболист разместил в «Инстаграме» своё детское фото, на котором он запечатлён в футболке национальной команды.

«Сбылась мечта детства. Для меня будет честью представлять Швецию на чемпионате Европы», — написал Ларссон под фото.

Ранее сообщалось об интересе к игроку «Спартака» со стороны дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэм Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 11 млн.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ларссон провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач. Швед перешёл в московский клуб летом 2019 года за € 4 млн.