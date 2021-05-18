Сёмин: не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Это традиции «Локомотива» и всего футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем стадиона «РЖД Арена».



«Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на её месте будет совершенно другой комплекс. Сейчас говорить что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.



Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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