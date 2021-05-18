Ребров: однажды Тедеско разбил чайник, кидался печеньем и пирожными

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал об эмоциональности главного тренера Доменико Тедеско, который покидает стан красно-белых по окончании сезона-2020/2021.

«Конечно, Тедеско запомнится эмоциями. Как-то перед игрой Доменико давал установку, стоя на столе, — можно сказать, плясал и чуть не свалился. Было классно, эмоционально, он зарядил нас.

Или последний матч с «Локомотивом». Тедеско эмоционировал в перерыве — чайник разбил, пирожные и печенья летали по раздевалке.

А дальше — просто невероятно. Доменико хватает мусорный бак, который почти с него ростом, и пытается его поднять. Все в шоке, а я думаю: «Что он с этим баком будет делать?» Короче, Тедеско бак поднимает и со всей силы бьёт его о пол. Видно, что пульс бешеный, что эмоций просто через край. У Карреры были эмоциональные установки, когда он планшеты и часы разбивал, но тут вообще что-то запредельное.

К сожалению, «Локомотиву» мы проиграли тогда, но второй тайм провели намного лучше — потому что после этого перформанса вышли заведённые», — приводит слова Реброва Sports.ru.