Ребров: однажды Тедеско разбил чайник, кидался печеньем и пирожными

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал об эмоциональности главного тренера Доменико Тедеско, который покидает стан красно-белых по окончании сезона-2020/2021.
«Конечно, Тедеско запомнится эмоциями. Как-то перед игрой Доменико давал установку, стоя на столе, — можно сказать, плясал и чуть не свалился. Было классно, эмоционально, он зарядил нас.
Или последний матч с «Локомотивом». Тедеско эмоционировал в перерыве — чайник разбил, пирожные и печенья летали по раздевалке.
А дальше — просто невероятно. Доменико хватает мусорный бак, который почти с него ростом, и пытается его поднять. Все в шоке, а я думаю: «Что он с этим баком будет делать?» Короче, Тедеско бак поднимает и со всей силы бьёт его о пол. Видно, что пульс бешеный, что эмоций просто через край. У Карреры были эмоциональные установки, когда он планшеты и часы разбивал, но тут вообще что-то запредельное.
К сожалению, «Локомотиву» мы проиграли тогда, но второй тайм провели намного лучше — потому что после этого перформанса вышли заведённые», — приводит слова Реброва Sports.ru.
- 18 мая 2021
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:43
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:09
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:23
-
18:17