«Очень глупо и некрасиво». Депутат Лебедев назвал минусы переезда «Локомотива» в «Лужники»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал возможный переезд «Локомотива» в «Лужники».

«Арену же сносят не для того, чтобы построить торговый центр или парк развлечений. У меня была информация, что на месте «РЖД Арены» построят новый стадион. Там было два проекта: реконструкция старого и постройка нового. Видимо, приняли решение построить новый. «Лужники» — это один из вариантов, в Москве не так много стадионов. Хотя я считаю, что «Динамо» было бы лучше. «Лужники», видимо, помимо стадиона предоставляет ещё и базу, что выгодно «Локомотиву», потому что их база сейчас на ремонте.



Мы можем видеть, что пришедшая новая команда в лице Плутника уделяет больше внимания трате денег на инфраструктуру, чем на вложения в игроков и команду. А «Лужники», на мой взгляд, не очень удобный вариант для «Локомотива», потому что при всей моей любви к команде мы видим, что клуб даже собственную арену не всегда забивает болельщиками на топовых матчах. И эти 8-10 тысяч, которые обычно приходят, потонут в громадине 80-тысячных «Лужников». Будет очень глупо и некрасиво. Конечно, если «Локо» будет играть в Лиге Европы с каким-нибудь грандом, то придёт тысяч 20-30, но 80 не придёт никогда», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.