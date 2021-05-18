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Ребров: Хинкель сказал, что ему стыдно за Германию во Второй мировой войне

Ребров: Хинкель сказал, что ему стыдно за Германию во Второй мировой войне
Максим Хрущ
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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о разговоре с Андреасом Хинкелем, ассистентом Доменико Тедеско, на тему Второй мировой войны.

«До сих пор в голове разговор на 9 мая с Хинкелем. Я у него спросил: «Андреас, а как вам в школе на уроках истории рассказывали про Вторую мировую?» Он ответил, что, конечно, объясняли, что фашизм – это ужасно, что это было страшное время. И рассказал историю, от которой у меня прямо мурашки побежали.

Когда Хинкель был в «Севилье», они приехали играть в Польшу. И у него сразу мысли – здесь Освенцим, все эти концлагеря, весь этот ужас, которые творили фашисты. Говорит: «Представь, у меня ни отец, ни дед не воевали, но когда приезжаю в такие места, чувствую стыд. Каждый раз, когда дело касается той войны, мне ужасно и стыдно», — приводит слова Реброва Sports.ru.

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