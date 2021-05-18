Депутат Лебедев: «Динамо» предлагало «Локомотиву» свой стадион
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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев рассказал, что московское «Динамо» предлагало «Локомотиву» в аренду свой стадион «ВТБ Арена», но руководство железнодорожников склонилось в пользу аренды «Лужников».
«Лучше было выбрать «ВТБ Арену». По моей информации, «Динамо» предлагало в аренду свой стадион, но руководство выбрало «Лужники». На мой взгляд, это ошибка. «Лужники» дают базу, и «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».
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