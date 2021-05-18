Экс-президент «Локомотива»: не удивлюсь, если на месте «РЖД Арены» будет жилой комплекс

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем стадиона «РЖД Арена».



«Реконструкцию «РЖД Арены» проводить надо, но эти вопросы рассматривали ещё в 2009 году. Тогда стадион был лучшим в России, сейчас всё уже далеко не так. Внутри нужно многое улучшить: козырьки, зоны питания, крыша. Мы встречались и разговаривали с архитекторами, которые проектировали стадион. Архитектор по фамилии Буш сказал, что реконструкция должна планироваться в 2014-2015 году.



Что касается сноса – это не хорошая идея. Снос предполагает переезд на другое место. Для болельщиков это удар. Не вижу в этом смысла. Этот стадион может простоять ещё 50 лет, просто нужна хорошая реконструкция. Стадион находится в парковой зоне, где за ним закреплено 27 гектаров. Мы планировали сделать там всё для того, чтобы люди там находились: культурные мероприятия, спортивные и развлекательные. Мы всё это проектировали и рисовали. Там должен был быть торговый центр, ледовый дворец, корты и большая гостиница. Всё это можно было потихоньку построить, а вместе с этим и люди бы потянулись на футбол. А идея с переездом мне не нравится вообще. Думаю, что в «РЖД» разумные люди, и они на это не пойдут.



Что касается сроков реконструкции, её можно было бы провести в течение одного года. Если сейчас начать проектировать реконструкцию, можно отпраздновать столетие и закрыть стадион на работы. Это было бы логично и правильно. Накануне столетия оставлять болельщиков без родного стадиона, даже не знаю… А вот попрощаться и закрыть на реконструкцию – абсолютно правильно.



«РЖД Арена», как любят говорить, — намоленное место. Всё это сломать и отдельно вынести стадион в город никакого смысла не вижу. Дети бежали в нашу школу, потому что она была очень удобно расположена, всё рядом и компактно. Никуда ездить не надо. Я не удивлюсь, если на месте «РЖД Арены» будет жилой комплекс. Эти мысли возникали в 2008 году, тем более что люди предполагали убрать всё вокруг стадиона под другие объекты, а стадион оставить только со стенами, как театр. Я тогда категорически сказал, что это убьёт «Локомотив». Мы в ответ на это нарисовали свою концепцию. Сейчас, может быть, эти же люди поднимают подобные вопросы, не знаю. Всё это будет шаг назад в развитии «Локомотива» как футбольного клуба», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.