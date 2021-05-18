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Два футболиста «МЮ» вынесли флаг Палестины после матча с «Фулхэмом». Видео

Два футболиста «МЮ» вынесли флаг Палестины после матча с «Фулхэмом». Видео
Никита Сербаков
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«Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). После матча два игрока манкунианцев вынесли на поле флаг Палестины.

По завершении матча тренерский штаб, игроки и персонал манкунианцев в полном составе вышли на поле, чтобы поблагодарить болельщиков команды, впервые в сезоне получивших возможность прийти на «Олд Траффорд» поболеть за свой любимый клуб. Полузащитник Поль Погба и нападающий Амад Диалло появились на этой церемонии с флагом Палестины в руках.

Видео появления палестинского флага на поле «Олд Траффорд»:

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c момента начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

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