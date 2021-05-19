«Рубин» хочет купить Магкеева у «Локомотива»

Казанский «Рубин» хочет приобрести полузащитника Станислава Магкеева у московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«Казанцы намерены купить Магкеева. В «Рубине» видят в нём усиление позиции центрального защитника. Стороны уже провели предварительные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что активный переговорный процесс по сделке может начаться в ближайшее время.

В сезоне-2020/2021 Станислав Магкеев провёл за «Локомотив» 31 матч и не отметился в них результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн. Полузащитник является воспитанником академии «Локомотива».