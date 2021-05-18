Карим Бензема поделился эмоциями от вызова в сборную Франции на Евро-2020

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал попадание в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы.



«Я горжусь тем, что вернулся в сборную Франции, и тем, что мне доверяют. Спасибо моей семье, друзьям, клубу и всем тем, кто всегда поддерживал меня и ежедневно придавал мне сил», — приводит слова Бензема Get French Football News.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.