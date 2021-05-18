«Антальяспор» с Кудряшовым проиграл в финале Кубка Турции «Бешикташу»
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Сегодня, 18 мая, состоялся финальный матч Кубка Турции «Антальяспор» — «Бешикташ». Встерча проходила на стадионе «Гюксел Аксель» в городе Измир и завершилась со счётом 0:2.
За «Бешикташ» забивали Соуза и Валантен Розье. В составе «Антальяспора» полный матч отыграл российский защитник Фёдор Кудряшов. На его счету жёлтая карточка, которую игрок получил на 73-й минуте встречи.
Эта победа в Кубке Турции стала десятой в истории «Бешикташа». Напомним, ранее стамбульский клуб стал чемпионом Турции сезона-2020/2021.
«Бешикташ» выиграл своё 21-е чемпионство в истории. До этого последний титул стамбульский клуб завоёвывал в сезоне-2016/2017. Чемпион турецкой Суперлиги попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов в «Путь чемпионов».
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