«Антальяспор» с Кудряшовым проиграл в финале Кубка Турции «Бешикташу»

Сегодня, 18 мая, состоялся финальный матч Кубка Турции «Антальяспор» — «Бешикташ». Встерча проходила на стадионе «Гюксел Аксель» в городе Измир и завершилась со счётом 0:2.

За «Бешикташ» забивали Соуза и Валантен Розье. В составе «Антальяспора» полный матч отыграл российский защитник Фёдор Кудряшов. На его счету жёлтая карточка, которую игрок получил на 73-й минуте встречи.

Эта победа в Кубке Турции стала десятой в истории «Бешикташа». Напомним, ранее стамбульский клуб стал чемпионом Турции сезона-2020/2021.

«Бешикташ» выиграл своё 21-е чемпионство в истории. До этого последний титул стамбульский клуб завоёвывал в сезоне-2016/2017. Чемпион турецкой Суперлиги попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов в «Путь чемпионов».