«Челси» обыграл «Лестер» и набрал важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Хозяева открыли счёт на 47-й минуте — после подачи от угла поля защитник синих Антонио Рюдигер подстроился под низколетящий мяч и из вратарской ударом бедром переправил мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.

Видео гола Антонио Рюдигера

На 65-й минуте защитник «лисов» Уэсли Фофана в пределах собственной штрафной в безобидной ситуации ударил Тимо Вернера по ногам. Судья после просмотра VAR указал на «точку». Полузащитник хозяев Жоржиньо хладнокровно пробил с 11-метровой отметки, выдержав паузу и низом отправив мяч в сетку ворот.

Видео пенальти в исполнении Жоржиньо

На 76-й минуте опорник гостей Онинье Ндиди здорово сыграл в отборе, обокрав Ковачича, сделал передачу в штрафную хозяев, откуда нападающий Келечи Ихеаначо в касание переправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Келечи Ихеаначо

«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.