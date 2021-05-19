Тухель: нет времени праздновать победу над «Лестером» — два матча ещё впереди

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 37-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1).
«Это было отличное выступление моих игроков. Мы одержали вполне заслуженную победу. Сейчас нет времени на празднование, работа ещё не закончена — два матча впереди. Очень рад играть перед нашими болельщиками, сегодня была огромная разница в атмосфере.
В воскресенье у нас был разговор после финала Кубка Англии. Сегодня я увидел именно то, чего мы требуем от наших футболистов. Мы играли с высокой интенсивностью и агрессией. Команда сделала всё очень хорошо. Мы очень хорошо оборонялись, не давали много шансов сопернику, и добились заслуженной победы», — приводит слова немецкого специалиста BBC.
Видео победного гола «Челси» в матче с «Лестером»
«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте.
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