«Завершим цикл и обновимся». Президент «Барселоны» анонсировал перемены в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал перемены в стане каталонского клуба.

«Я сказал, что в конце сезона буду оценивать команду, взяв во внимание качество игры и результаты. Кубок Испании выигран, и мы очень гордимся этим. Однако мы очень рано вылетели из Лиги чемпионов. Примера тоже проиграна.

Начиная со следующей недели вы увидите ряд решений, которые мы примем. Мы будем их комментировать. Нам нужно упорно и эффективно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Я считаю, что нужно завершить цикл и обновиться», — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее СМИ сообщали, что по окончании нынешнего сезона главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет отправлен в отставку.