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Луческу: после сборной Турции хотел поработать в «Шахтёре» бесплатно, но клуб мне отказал

Луческу: после сборной Турции хотел поработать в «Шахтёре» бесплатно, но клуб мне отказал
Максим Хрущ
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу признался, что после ухода с тренерского мостика сборной Турции два года назад хотел вернуться в донецкий «Шахтёр». Специалист предлагал «горнякам» свои услуги на бесплатной основе, но клуб отказался от сотрудничества.

«После сборной Турции мне нужна была пауза. Были проблемы со здоровьем и хотелось побыть дома. Тогда я несколько раз звонил в «Шахтёр» и предлагал свои услуги бесплатно.

Говорил, что могу вернуться и помочь молодёжи. Процесс становления молодых футболистов достаточно сложен. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтёр» выбрал другой путь и сделал правильно», – сказал Мирча Луческу в новом выпуске на YouTube-канале Football Hub.

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