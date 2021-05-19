Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях.



30-летний итальянский форвард на своей странице в «Инстаграме» выложил скриншот сообщения болельщика «Салернитаны», в котором он назвал Балотелли «чёрным дерьмом». Фанат также написал: «Тебе приходится смотреть Серию А по телевизору, сидя на диване вместе с мамой». Балотелли написал на скриншоте: «Инстаграм», заблокируете этих людей или нет? Блокируйте, спасибо".

Фото: «Инстаграм» Марио Балотелли

В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в 13 матчах итальянской Серии В. Форвард перешёл в «Монцу» в начале декабря в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешию» в итальянской Серии А, но покинул команду по истечении срока действия контракта.